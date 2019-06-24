Amasya'da yaz dönemi Kur'an kursları

Amasya'nın Taşova, Suluova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde, yaz Kur'an kursları açıldı.

Gümüşhacıköy Müftüsü Adem Ayrancı, ilçe genelinde camilerde ve Kur'an kursu merkezlerinde, yaz Kur'an kurslarının başladığını bildirdi.

Ayrancı, öğrencilerin yaz tatili münasebetiyle kurslarda, Kur'an, cami, dostluk ve kardeşlik gibi konularda eğitim alacağını söyledi.

-Taşova

Taşova Müftüsü Harun Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde bu yıl, "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" sloganıyla düzenlenen yaz Kur'an kurslarının başladığını belirtti.

Yılmaz, kurslara devam eden, namaz sure ve dualarını öğrenen ve en az bir vakit namazını cemaatle camide kılan tüm çocuklara teşvik edici çeşitli hediyeler vereceklerini kaydetti.

Suluova

Suluova Hacı Mustafa Camisi'nde devam eden yaz Kur'an kursunu ziyaret eden İlçe Müftüsü Süleyman Çoban, köy ve ilçe merkezindeki 100 cami ve Kur'an kursunda 200'e yakın din görevlisi ve eğitici nezaretinde yaz Kur'an kurslarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Çocukların İslam, Kur'an ve cami ile tanışmasının ilk etapta aile ortamında gerçekleştiğine işaret eden Çoban, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda, Diyanet yayınlarından ve teknik imkanlardan da faydalanmak suretiyle yavrularımıza İslam'ı ve Kur'an' öğreteceğiz. Özellikle de İslam ve Kur'an ahlakını öğretmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA