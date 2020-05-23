Amasya?da yaylalar beyaza büründü
AMASYA'nın Hamamözü ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.
23.05.2020 12:33 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:33
AMASYA'nın Hamamözü ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Amasya'da gece yarısı başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Hamamözü ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza bürüdü. Kar yağışı ilçeye bağlı Gölköy ve Alan Yaylaları'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Sinan HARMANCI/HAMAMÖZÜ(Amasya), -
Kaynak: DHA