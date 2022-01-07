Amasya'da yaşlı kadını "altınlarını inceleyeceğiz" diye dolandıran 2 şüpheli yakalandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıttıkları yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Destek köyünde yaşayan N.U'yu (76), telefonla arayan ve kendisini jandarma olarak tanıtan kişiler, hırsızlık suçuna karışıldığı gerekçesiyle evdeki altınları incelemek için sivil ekip göndereceğini söyledi.

Dolandırıcıların yaklaşık 4 saat telefonda oyaladığı yaşlı kadın, eve gelen zanlılara 8 bilezik ile 50 çeyrek altınını teslim etti.

Altınları verdikten sonra dolandırıldığını anlayan N.U, durumu jandarmaya bildirdi.

Harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda 2 zanlıyı Samsun'un Havza ilçesinde yakaladı.

Ele geçirilen altınlar ise incelemelerin ardından N.U'ya teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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