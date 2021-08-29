Amasya'da yaralı halde bulunan şahin tedavi edilecek
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Amasya'da yaralı halde bulunan şahin tedavi edilecek

Amasya'da yaralı halde bulunan şahin tedavi edilecek
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi edilecek.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi edilecek.

Şahinler köyü muhtarı Cemal Karakişi, çocukların arazide bulduğu yaralı şahini tedavi edilmesi için Taşova Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ahmet Erkoç'a teslim etti.

Karakişi, "Köyümüzün çocukları beni aradılar ve eski okul bahçesinde yerde bir şahin olduğunu haber verdiler. Yerden kaldırdığımda bir yarası yoktu ama halsizdi. Uçamıyordu, verdiğim yiyecekleri yemedi." dedi.

Karakişi, doğal dengenin korunması için yabani hayvanların korunması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu hayvanların kimseye zararı yok, çiftçi için faydalı. Doğadaki zararlıları bitiriyor." diye konuştu.

Duyarlılığından dolayı muhtar Karakişi'ye teşekkür eden Erkoç, şahinin tedavi altına alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğüne teslim edileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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