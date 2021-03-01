Amasya'da yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı
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Amasya'da yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı

01.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:04
Amasya'da yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan yaralı atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan yaralı atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Alparslan köyü kırsalında yaralı haldeki atmacayı gören Mustafa Gözaydın, ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine köye giden ekipler, yaralı kuşu teslim aldı.

Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, yaralı atmacayı yetkililere teslim eden Gözaydın'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Atmacayı koruma altına alarak Amasya Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine teslim ettiklerini belirten Morkan, "Bu tür vakalarla karşılaşan vatandaşlarımızın bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bunu insanlık adına yapmamız gereken bir vazife olarak düşünelim." dedi.

Yaralı kuşun, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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