AMASYA'DA YANAN TARİHİ KONAK İÇİN DESTEK KAMPANYASI
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AMASYA'DA YANAN TARİHİ KONAK İÇİN DESTEK KAMPANYASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMASYA Ticaret ve Sanayi Odası, 22 Mayıs'ta çıkan yangında kullanılamaz hale gelen, otel olarak hizmet verilen 160 yıllık konağın turizme tekrar kazandırılması için valilik izniyle destek kampanyası başlattı.

AMASYA Ticaret ve Sanayi Odası, 22 Mayıs'ta çıkan yangında kullanılamaz hale gelen, otel olarak hizmet verilen 160 yıllık konağın turizme tekrar kazandırılması için valilik izniyle destek kampanyası başlattı.

Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi Yalıboyu evlerinin olduğu alandaki otel olarak kullanılan 160 yıllık konakta, 22 Mayıs'ta yangın çıktı. Mutfaktaki fritözün açık kalması nedeniyle başladığı belirlenen yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle konağın tamamını sararken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, diğer binalara sıçramadan, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarıyla kontrol altına alınırken, soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle tarihi konak, kullanılamaz hale geldi.

160 yıllık yapının turizme yeniden kazandırılması için kampanya başlattıklarını belirten Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kırlangıç, destek çağrısında bulundu. Kırlangıç, "Aynı zamanda Hatuniye Mahallesi, 8500 yıllık tarihimizi yansıtan, Kral Kaya Mezarlıkları'nın olduğu tarihi bir sokaktır. Bizim için önemli ve büyük bir olaydı. Bu tarihi yapımız ayrıca otel olarak kullanılıyordu ve işletme sahibinin emekleri bir gecede kül oldu. Bu nedenle Amasya Ticaret ve Sanayi Odası olarak Vali Mustafa Masatlı'nın izniyle yardım kampanyası düzenledik. İnşallah Amasyalılar, buraya sahip çıkacak ve bu tarihi yapı, tekrar Amasya turizmine kazandırılacak" dedi.

AMASYA'DA YANAN TARİHİ KONAK İÇİN DESTEK KAMPANYASI
AMASYA'DA YANAN TARİHİ KONAK İÇİN DESTEK KAMPANYASI
AMASYA'DA YANAN TARİHİ KONAK İÇİN DESTEK KAMPANYASI
AMASYA'DA YANAN TARİHİ KONAK İÇİN DESTEK KAMPANYASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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