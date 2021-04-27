Amasya'da yanan ahırlardaki 19 büyükbaş hayvan telef oldu
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Amasya'da yanan ahırlardaki 19 büyükbaş hayvan telef oldu

Amasya'da yanan ahırlardaki 19 büyükbaş hayvan telef oldu
Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yanan iki ahırda bulunan 19 büyükbaş hayvan telef oldu.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yanan iki ahırda bulunan 19 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Köseler köyünde Bünyamın İncekar'a ait ahırda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, bitişikte bulunan Kemal İncekar'a ait ahır ve samanlığa da sıçradı. Yangına müdahale eden Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü.

Yangında ahırlarda bulunan 19 büyükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca 220 balya saman yandı, Bünyamın İncekar'a ait tarım aletleri zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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