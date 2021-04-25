Amasya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Gümüşhacıköy ilçesinde 72 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Gümüşhacıköy ilçesinde 72 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hacıyahya Mahallesi Çorumluoğlu Sokak'ta yalnız yaşadığı öğrenilen Keziban Dündar'dan (72) uzun süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
112 Acil Servis ekipleriyle eve giren polis, Dündar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Dündar'ın cenazesi otopsi için Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci