Amasya'da Yalıboyu Evleri ve Kral Kaya Mezarları turuncu renk ile aydınlatıldı

AMASYA (AA) - Amasya'da Yalıboyu Evleri ve Kral Kaya Mezarlarının bulunduğu alan, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renk ile aydınlatıldı.

Amasya İl Özel İdaresi tarafımdan, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla çocukların fiziki ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek, lösemi ile mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla, Yalıboyu Evleri ve Kral Kaya Mezarlarının bulunduğu alandaki ışıklar turuncu renk yapıldı.

Amasya Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, tedavisi süren lösemili çocuklara destek olduklarını göstermek için tarihi mekanların ışıklarını löseminin rengi olan turuncuya çevirdiklerini söyledi.

Löseminin nedenleri arasında, çevresel etkenler, genetik, beslenme alışkanlıkları ve kimyasal ilaç kullanımı olduğunu anlatan Nergiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lösemi daha çok çocukluk çağında görülen bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her üç kanser hastasının bir tanesi lösemi hastasıdır. Daha çok 2-6 yaş arasında görülür. Löseminin tedavisi ülkemizde iyi şartlarda yapılmaktadır. Bunun için devletimiz her türlü imkanı sağlamaktadır. Sosyal güvencesine bakılmaksızın, hastanelerimizde tedavisi yapılmaktadır. Daha çok kemoterapi, radyoterapi ve kemik iliği nakli gibi tekniklerle yapılmaktadır."