Amasya'da Yağmur Duası ve Hayır Yemeği

Amasya'da Göllü Bağları Muhtarı Sezai Çınarcı tarafından bahar yağmurlarının bol olması için yağmur duası ve hayır yemeği programı düzenledi.

Muhtarlık önünde düzenlenen programa katılan Vali Osman Varol, mahalle sakinlerinden tarım ve ziraat faaliyetleri hakkında bilgi alıp, bereketli bir yıl geçmesini temenni etti.

Çınarcı ise bu tür programların mahalle kültürünü ayakta tuttuğuna değinerek, "Bu tür etkinliklerin mahalle sakinlerinin bir araya gelmesi ve komşuluk bilincinin gelişmesi aramızdaki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını artırmaktadır." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu da katıldı.