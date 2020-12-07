Amasya'da yabani hayvanlar kamerada
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Amasya'da yabani hayvanlar kamerada

07.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:41

- Amasya'da yabani hayvanlar kamerada Amasya'da yabani hayvanlar orman görevlilerince görüntülendi.

- Amasya'da yabani hayvanlar kamerada

AMASYA - Amasya'da yabani hayvanlar orman görevlilerince görüntülendi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde görev yapan Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, Destek köyü yaylalarında incelemelerde bulunurken ormanda yaşayan yaban hayvanlara denk geldi.

Taşova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Destek köyü yakınlarındaki ormanlarda inceleme yaparken yaban hayvanlarına denk geldiler. Sonbahar renklerinin göründüğü ormanlık alanda 3 ceylanın kaçış anı görüntülendi.

Ormanlık alanda daha sonra dere kenarında sulanan 7 domuzun görüntüleri kameralarına yansıdı.

Amasya'da yabani hayvanlar kamerada
Amasya'da yabani hayvanlar kamerada
Amasya'da yabani hayvanlar kamerada
Amasya'da yabani hayvanlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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