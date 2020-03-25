Amasya'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" iş başında Amasya Valiliği tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşların alışverişlerini yapıyor.

Amasya Valiliği tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşların alışverişlerini yapıyor.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur olmaması için kurulan grupta jandarma, polis, zabıta, AFAD ve Kızılay görevlileri ile kamu kurum ve kuruluşlardan personel görev alıyor.

Kent merkezinde ve köylerdeki vatandaşlara hizmet götüren görevliler, vatandaşlara virüs hakkında bilgi verip salgına karşı uyulması gereken önlemlerle ilgili uyarıda bulunuyor.

Vali Osman Varol, bütün vatandaşların alınan tedbirlere uymasının önemli olduğunu söyledi.

İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 112, 155 ve 156 nolu telefonları arayıp ihtiyaçlarını bildirebileceğini anlatan Varol, "Devletimiz tüm kurumları ile salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir aldı. Bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz ediyor." dedi.

Kaynak: AA