Amasya'da vatandaşlar evden çıkmadı, sokaklar boş kaldı Amasya'da vatandaşlar evden çıkmadı, sokaklar boş kaldı Amasya sokaklarının boş hali drone objektiflerine yansıdı.

Amasya'da vatandaşlar evden çıkmadı, sokaklar boş kaldı

AMASYA - Amasya sokaklarının boş hali drone objektiflerine yansıdı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Amasya halkı kurallara uyarak, evlerinde kaldı. Havadan çekilen görüntülerde vatandaşların kurallara uyarak, evden çıkmadıkları görüldü. Geçen günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir" tweeti ile yayınladığı videoda Amasya'nın da içinde olduğu 19 ilin evinde kaldığı mesajını verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Devlet büyüklerimiz tarafından özverili yapılan çalışmalar ile bu virüs belasından kısa sürede kurtulacağız. Sağlık Bakanımızın Amasyamızı örnek şehirler arasında göstermesi bizi gururlandırmıştır. Kurallara uyarak, evde kalan Amasyalılara teşekkür ederim. Biz sokaktayız Amasyamız rahat etsin diye, evinde kal Amasya diyoruz, evinde kal Türkiye, evinde kal ülkem. Amasyalılara hemşehrilerime gösterdikleri duyarlılıktan ötürü çok çok teşekkür ediyorum. Devlet erkanının söylemlerine ve sağlık kurum ve kuruluşlarımızın anonslarına azami miktarda gayret gösteriyorlar. Evinde kal Amasya, sağ ol Amasya, var ol Amasya diyoruz" diye konuştu.

Gün içinde yapılan drone ile çekimlerde, Amasya sokaklarının bom boş olduğu görüntülendi.

Kaynak: İHA