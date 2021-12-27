Amasya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Amasya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

AMASYA (AA) - Amasya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 439 gram kubar esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title