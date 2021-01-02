Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
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Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

02.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:12
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Meray kavşağında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 170 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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