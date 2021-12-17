Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı - Haberler
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Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı
AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Merzifon genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen G.K, E.D. ve S.K'nin Hocasüleyman Mahallesi'ndeki ikametlerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 1,69 gram metamfetamin, 23,62 gram esrar ile çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. ve E.D. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, S.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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