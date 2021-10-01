Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haberler
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Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Y.Ç'nin Merzifon'daki evinin bahçesinde kenevir yetiştirip uyuşturucu sattığı bilgisini aldı.

Şüphelinin evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 66 kök Hint keneviri, 170 gram sentetik uyuşturucu ve elektronik tartı ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.Ç, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri
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