Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüsle Amasya'ya gelen üniversite öğrencisi H.Y'nin uyuşturucu getireceği istihbaratını aldı.
Amasya terminaline gelen otobüsten indirilen H.Y'nin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.
H.Y'nin çantasında bulunan ayakkabının içine gizlenmiş 100 gram kubar esrar ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.