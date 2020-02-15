Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

15.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:22
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüsle Amasya'ya gelen üniversite öğrencisi H.Y'nin uyuşturucu getireceği istihbaratını aldı.

Amasya terminaline gelen otobüsten indirilen H.Y'nin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

H.Y'nin çantasında bulunan ayakkabının içine gizlenmiş 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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