Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.E'yi takibe aldı.
B.E'yi kent merkezinde yürürken durduran ekipler, zanlının üzerinde 295 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alına B.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.