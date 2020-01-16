Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

16.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:40
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.E'yi takibe aldı.

B.E'yi kent merkezinde yürürken durduran ekipler, zanlının üzerinde 295 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alına B.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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