Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu imal eden ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

5 şüphelinin uyuşturucu üretimi ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine 5 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, narkotik köpeklerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda zanlıların otomobil ve adreslerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur