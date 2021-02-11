Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Buğdaylı Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Araçta 336,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, A.T.S, Y.P. ve A.A'yı "Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan