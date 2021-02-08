Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerinin kontrol noktasında durdurduğu 2 otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerinin kontrol noktasında durdurduğu 2 otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Bahçelievler ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları 2 otomobilde arama yaptı.
Araçlar ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 278 gram bonzai ele geçirildi.
Ekipler, araçlardaki A.C, K.P. ve M.P'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden M.P. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen diğer zanlılar da çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan