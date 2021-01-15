Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
15.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:13
Bir son dakika haberine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir araçta uyuşturucu bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir araçta uyuşturucu bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Buğdaylı Mahallesi'nde bir otomobili durdurarak, narkotik dedektör köpeği "Gece" ile arama yaptı.
Köpeğin aracın kapısına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 462 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Otomobildeki Ü.K, A.A.Ö. ve R.K, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan