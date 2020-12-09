Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

09.12.2020 23:15 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:18
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, Meray mevkisinde durdurduğu araçta 13 bin 944 sentetik ecza ele geçirildi.

Araçtaki B.U, O.A. ve H.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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