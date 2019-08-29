Amasya'da uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Amasya'da uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Amasya'nın Suluova ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.08.2019 17:01
Amasya'da uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Amasya'nın Suluova ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Amasya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri eş zamanlı olarak yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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