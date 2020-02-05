Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

05.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:52
Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine İstanbul'dan gelen bir otomobili Meray mevkisinde durdurdu.


Araçta yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 774 gram esrar ele geçirildi.


Otomobildeki 4 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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