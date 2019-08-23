Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

23.08.2019 22:56

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Merzifon ilçesi Meray Kavşağı'nda polis ekipleri, 55 T 3854 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler araçtaki kişilerin davranışlarından şüphelenerek otomobilde arama yaptı. Aramada, araçta bulunan O.B.'nin üzerinde 85 gram esrar ve 37 uyuşturucu hap, E.Ç.'nin iç çamaşırında gizlenmiş 1,58 gram esrar ele geçirildi. A.S., O.B. ve E.Ç. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. - AMASYA

Kaynak: İHA