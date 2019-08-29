Amasya'da uyuşturucu operasyonu

29.08.2019 19:29

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suluova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları öne sürülen A.B, A.Y, Z.K, L.Y, F.C, S.K, G.K, T.Ş. ve M.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B, A.Y, Z.K, L.Y, F.C, S.K. ve G.K, tutuklandı, T.Ş. ile M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dosya kapsamında şüpheli C.B'nin de aynı suçtan arandığı bildirildi.

Kaynak: AA