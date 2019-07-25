Amasya'da uyuşturucu operasyonu
Amasya'nın Taşova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.B'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarını aldı.
Jandarma ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda 552 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve 18 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan N. B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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