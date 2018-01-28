Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a giden bir otomobili ilçe girişinde durduran Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta arama yaptı.



Polis ekipleri, aracın bagajında kolilerin içine gizlenmiş 21 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili otomobil sürücüsü E.A. (46) ile eşi N.A. gözaltına alındı.