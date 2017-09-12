Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekiplerinin yol kontrolleri sırasında durdurduğu yolcu otobüsünde, bir kişinin üzerinde çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çıkışında bulunan polis noktasında yol kontrolü yapmak için yolcu otobüsünü durdurdu.



Kimlik kontrolü yapan ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan Şenol K'nın üzerinde yaptıkları aramada, gazete kağıdına sarılı 12 gram sentetik uyuşturucu, poşet içinde alüminyum folyoya gizlenmiş 50 adet uyuşturucu hap ile 2,4 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.



Gözaltına alışan şüpheli, emniyete götürüldü.