Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suluova ilçesinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 295 adet uyuşturucu hap ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.

16.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:12
Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suluova ilçesinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 295 adet uyuşturucu hap ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.


Alınan bilgiye göre B.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında 2 paket şeklinde farklı renk ve görüntülere sahip toplam 295 adet extacy olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan işlem yapılan B.E. gözaltına alındı. Şüpheli B.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AMASYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler