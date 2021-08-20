Amasya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Amasya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Amasya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla operasyonlar düzenledi. Polis ekipleri, Merzifon-İstanbul kara yolundaki polis uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yolcu olarak bulunan Afgan R.H'nin (18) üzerinde ve eşyalarında arama yapan ekipler, 20,26 gram metamfetamin ele geçirdi.

Buğday Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ise polis ekipleri, durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada 211,26 gram metamfetamin bulan ekipler, otomobildeki R.C.T'yi (37) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" iddiasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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Amasya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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