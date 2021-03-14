Amasya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Merzifon-Ankara kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde ve otomobilde arama yaptı.
Ekipler, aramalarda 389,78 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.İ. (39) nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.K. (29) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan