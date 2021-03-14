Amasya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Amasya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

14.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:31
Amasya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Merzifon-Ankara kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde ve otomobilde arama yaptı.

Ekipler, aramalarda 389,78 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.İ. (39) nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.K. (29) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Nükhet Duru Prens Harry
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amasya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 17:33:04. #1.16#
title