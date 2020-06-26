Amasya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Amasya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Amasya'da son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Amasya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
26.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:00

Amasya'da son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12-26 Haziran tarihlerinde, "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçuna yönelik 11, "Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçuna yönelik de 3 operasyon düzenlendi.

Uygulama noktalarında ve belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 236 gram sentetik kannabinoid, 4,70 gram kubar esrar, 2,21 gram toz esrar, 28,47 gram metamfetamin, 632 uyuşturucu hap, 12 sentetik ecza hapı, 3,79 gram da eroin ele geçirildi.

Operasyonlarda 29 şüpheli hakkında işlem yapılırken, adli mercilere sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi Haber
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini açıkladı
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini açıkladı
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Liverpoollu taraftarlar ve futbolcular doyasıya eğlendi
30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Liverpoollu taraftarlar ve futbolcular doyasıya eğlendi
Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Arıların saldırısına uğrayan 8 çocuk babası hayatını kaybetti
Arıların saldırısına uğrayan 8 çocuk babası hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Buse Varol Safiye Soyman Dilan Çiçek Deniz
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Alper Ulusoy Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Amasya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 17:13:28. #1.15#
title