Amasya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı Amasya'da son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Amasya'da son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12-26 Haziran tarihlerinde, "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçuna yönelik 11, "Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçuna yönelik de 3 operasyon düzenlendi.

Uygulama noktalarında ve belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 236 gram sentetik kannabinoid, 4,70 gram kubar esrar, 2,21 gram toz esrar, 28,47 gram metamfetamin, 632 uyuşturucu hap, 12 sentetik ecza hapı, 3,79 gram da eroin ele geçirildi.

Operasyonlarda 29 şüpheli hakkında işlem yapılırken, adli mercilere sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Kaynak: AA