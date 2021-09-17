Amasya'da Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Amasya'da Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Valiliğinde düzenlenen toplantıda Amasya Üniversitesi yerleşkelerinde ve ilçelerde bulunan meslek yüksekokullarında alınacak güvenlik tedbirleri görüşülüp asayiş, ulaşım ve güvenlik konuları ele alınarak sorunlar, çözüm önerileri ve talepler değerlendirildi.

Vali Masatlı, öğrencilerin daha güvenli koşullarda eğitim almalarının sağlanması amacıyla toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin güvenliğini sağlamak, onları her türlü kötü alışkanlıklarla terör örgütlerinden korumanın öncelikli görevleri arasında olduğunu vurglayan Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda alınması gereken tedbirleri gözden geçirerek öğrencilerimizin bir problemle karşılaşmaması için tüm tedbirleri hayata geçireceğiz. Bu noktada gerek üniversite kampüsünde, gerekse yurt yerleşkelerinde kolluk birimlerimiz ve özel güvenlik görevlileri öğrencilerimizin huzur ve güvenliği için görevlerinin başında olacaklardır. Ülkemizin farklı bölgelerinden Amasya'ya gelen gençlerimiz herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında başta valiliğimiz olmak üzere üniversite yönetimine, kolluk güçlerimize ve diğer yetkililerimize müracaat edebilirler. Tüm üniversite öğrencileri ile akademik personelimize başarılar diliyorum."

Masatlı, Amasya'yı daha huzurlu, güvenli ve yaşanılabilir bir halde tutma yönünde gayret ettiklerini kaydetti.