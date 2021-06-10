Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" programı belli oldu
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Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" programı belli oldu

Amasya'da 'Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali' programı belli oldu
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya'da düzenlenecek Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali'nin programı belli oldu.

Amasya'da düzenlenecek Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali'nin programı belli oldu.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, festival programıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Sarı, Amasya Tamimi'nin yayınlanışının 102. yılı dolayısıyla düzenlenecek festivalin 12-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını söyledi.

Atatürk'ün 102 yıl önce Samsun'a çıkışıyla başlayan istiklal mücadelesi sürecinde Amasya'nın önemli bir değer olduğunu vurgulayan Sarı, "Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ediyorum. Anadolu'ya ayak bastığımız günden bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayattaki gazilere de uzun ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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