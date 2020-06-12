Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Amasya'da
12.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:29

Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Osman Varol, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Atlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından Atatürk'ün Amasya'ya gelişinde halka hitabı seslendirildi.

Vali Varol, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişi ile başlayan Milli Mücadele ateşinin tutuştuğu günün 101. yıl dönümünü kutladı.

Gelenek haline gelen, 12 Haziran'da başlayıp 22 Haziran'da tamimin açıklandığı gün son bulan etkinlikler dizisi olan festivalin hayırlı olması temennisinde bulunan Varol, "Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ediyorum. Anadolu'ya ayak bastığımız günden bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayattaki gazilere de uzun ömür diliyorum." diye konuştu.

Sarı da Atatürk'ün 101 yıl önce Samsun'a çıkışıyla başlayan istiklal mücadelesi sürecinde kentin önemine değinerek Amasya halkı olarak tarihte yer edinmekten onur duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Belediye tarafından yaptırılan, Mustafa Kemal Atatürk'ü Amasya'da karşılayan 53 kişinin isimleri Yavuz Selim Meydanı'ndaki duvara asıldı.

Araç korteji, İlber Ortaylı söyleşisi, "Milli Mücadele Yıllarında Amasya" konferansı düzenlenecek festival, 22 Haziran'da Amasya Tamimi Töreni ile son bulacak.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Haber
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Haber
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan 'Bana yaklaşmayın' paylaşımı
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan "Bana yaklaşmayın" paylaşımı
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Fuat Oktay Leyla Güven Musa Farisoğulları
Magazin Hande Erçel Fatma Girik Demet Evgar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kadın Çocuk Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 17:51:52. #1.14#
title