Amasya'da uçurumdan düşen inek kurtarıldı
Amasya'da uçurumdan düşerek mahsur kalan inek, AFAD ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarılıp sahibine teslim edildi.
08.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:11
Amasya'da uçurumdan düşerek mahsur kalan inek, AFAD ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarılıp sahibine teslim edildi.
Amasya'nın Yolyanı köyünde yaşayan Osman Dişli, hayvanlarını otlatırken bir ineği uçurumdan düşerek kayalıklarda mahsur kaldı.
Durumu AFAD ekiplerine bildiren Dişli'nin yardımına gelen ekipler 4 saatlik çalışma sonucu ineği ulaşımın olmadığı engebeli araziden yaralı olarak kurtardı.
Dişli, kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA