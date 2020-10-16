Uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
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Uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

16.10.2020 18:19 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:11

Amasya'nın Merzifon ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü, ağır yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü, ağır yaralandı.

Amasya Şeker Fabrikasına ait döküm alanında faaliyet gösteren taşeron firma çalışanı Ercan Kaya yönetimindeki kamyonet, Merzifon-Samsun kara yolu 15. kilometrede geri manevra yaparken uçuruma devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine harekete geçen arama kurtarma, jandarma ve itfaiye ekipleri, Kaya'yı yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin altında sıkışmış halde buldu.

Zor arazi şartları nedeniyle kurtarma ekipleri, Kaya'nın bulunduğu yere yürüyerek, yaklaşık yarım saatte ulaştı.

Ekiplerce kurtarılan ve ağır yaralanan Kaya, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
Uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
Uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
Uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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