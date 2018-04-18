Amasya'da "Türkiye ve Dünyada Uydu Teknolojileri" Konferansı

Amasya Üniversitesi tarafından " Türkiye ve Dünyada Uydu Teknolojileri" konulu konferans düzenlendi.

Teknoloji Fakültesinde gerçekleştirilen konferansa TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu konuşmacı olarak katıldı.

Kuzu, uydu teknolojisinde Türkiye'nin diğer ülkelere göre iyi bir yerde olduğunu ve bu konumunu hızla yükselttiğini söyledi.

Konferans Vali Osman Varol'un, Kuzu'ya teşekkür edip çiçek takdim etmesiyle son buldu.

Konferansa, Tugay Komutanı Zafer Uğur, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.