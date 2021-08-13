Amasya'da turizm toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasya'da turizm toplantısı yapıldı

Amasya'da turizm toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, turizm üst kurulu toplantısı yapıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, turizm üst kurulu toplantısı yapıldı.

Masatlı, Amasya Valiliğinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Amasya'nın köklü tarihi ve kültürü ile turizmde iddialı bir il olduğunu söyledi.

Turizmde hedeflerinin Harşena Kalesi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girmesi olduğunu aktaran Masatlı, Kültür ve Turizm Bakanlığının rehberliğinde çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Kentteki aşılama çalışmalarındaki başarı sayesinde Amasya'nın haritada mavi renge döndüğünü anımsatan Masatlı, söz konusu durumun turist sayısındaki artışa yansıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Salgının da etkisiyle geçtiğimiz yıl oldukça düşen yerli ve yabancı turist sayımız, aşılamada mavi iller arasında yer almamız ile gün geçtikçe artış kaydetmektedir. Geçtiğimiz hafta sonu 33 tur otobüsünün ilimize gelmesi bu durumun açık bir göstergesidir. Biz de turizmde paydaş kurumlarımızın da katkısıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Turizm Danışma Ofisinin faaliyete geçmesi, tarihi eserlerimizin dokusuna uygun tabelalar hazırlanması, Anonim Türbe Restorasyonu, Kılıçaslan İlkokulunun Geleneksel Osmanlı El Sanatları Merkezine dönüştürülmesi, Sofular Mahallesi sokak düzenlemesi bu çalışmaların başlıcalarıdır. Bu projelerin tamamen hayata geçmesiyle Amasya turizmine de olumlu katkılar sağlayacaktır."

Toplantıya, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ ve diğer yetkililer katıldı.

Amasya'da turizm toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Hakan Reçber Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Amasya'da turizm toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 15:48:49. #1.15#

title