Amasya'da tur midibüsü devrildi: Yaralılar var - Haberler
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Amasya'da tur midibüsü devrildi: Yaralılar var

Amasya'da tur midibüsü devrildi: Yaralılar var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

AMASYA (İHA) – Amasya'da tur midibüsünün devrildiği kazada yaralıların olduğu bildirildi.

AMASYA (İHA) - AMASYA (İHA) – Amasya'da tur midibüsünün devrildiği kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza, Amasya-Çorum yolu Çavuşköyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 ABJ 427 plakalı tur midibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananların olduğu öğrenildi. - AMASYA

Amasya'da tur midibüsü devrildi: Yaralılar var

Amasya'da tur midibüsü devrildi: Yaralılar var

Amasya'da tur midibüsü devrildi: Yaralılar var

Amasya'da tur midibüsü devrildi: Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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