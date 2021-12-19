Amasya'da tur midibüsü devrildi: 28 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 28 yaralı

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 28 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amasya'da tur midibüsünün devrildiği kazada 28 yolcu yaralandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Amasya'da tur midibüsünün devrildiği kazada 28 yolcu yaralandı. Kazada yaralanan bir yolcu, "Eğlenerek geliyorduk. Araç önce zikzak çizmeye başladı, sonra devrildi" dedi.

Ordu'dan Nevşehir Kapadokya'ya geziye giden Doğan Sarı yönetimindeki 52 ABJ 427 plakalı tur midibüsü, dönüş yolunda Amasya'nın Çavuşköyü civarında kontrolü kaybederek devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 28 kişi yaralandı.

?Nevşehir Kapadokya'daki gezilerinin ardından dönüşe geçtiklerini belirten kazazede yolculardan Lale Gürsoy, "Eğlenerek geliyorduk. Güle oynaya. Birden araç zikzak çizmeye başladı. Önce normal sandık. Kontrol kayboldu, devrildik. Sonrasında olanları hatırlamıyorum" diye konuştu.

Vali yaralıları ziyaret etti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Masatlı yaptığı açıklamada, "Nevşehir'den gelen tur otobüsü yolların kaygan ve yağışlı, şoförün de kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilmiştir. Toplam 28 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü Mecitözü'ne sevk edilmiş. Diğer 24 yaralı ilimiz devlet hastanesinde tedavi altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Murat Çelik/İHA)

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 28 yaralı

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 28 yaralı

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 28 yaralı

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 28 yaralı

Amasya'da tur midibüsü devrildi: 28 yaralı

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

 İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title