Amasya'da trenin çarptığı otomobilin sürücüsü o anları anlattı: "Durması için el etmiştim"
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Amasya'da trenin çarptığı otomobilin sürücüsü o anları anlattı: "Durması için el etmiştim"

Amasya'da trenin çarptığı otomobilin sürücüsü o anları anlattı: 'Durması için el etmiştim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya'da hemzemin geçitte duran otomobili yük treninin altında kalırken son anda canını zor kurtaran sürücü Dursun Arslan(71), güvenlik kamerasına yansıyan o anları İHA'ya anlattı.

Amasya'da hemzemin geçitte duran otomobili yük treninin altında kalırken son anda canını zor kurtaran sürücü Dursun Arslan(71), güvenlik kamerasına yansıyan o anları İHA'ya anlattı.

Büyük Kızılca köyünde 10 gün önce yaşanan kazada hemzemin geçitte yük treninin geçmesini beklemeyip ikaz tabelalarına dikkat etmeyen otomobil sürücüsü canını zor kurtardı, metrelerce sürüklenen otomobili ise hurdaya döndü.

Hızla gelen trenin makinistini yavaşlaması için elleriyle uyarmaya çalıştığına değinen 71 yaşındaki Arslan, "Çarpışmadan sonra makinist hemen yanıma geldi. 'Duracak imkanım yoktu. Bariyeri vur, kır, geç diye işaret ettim. Sen anlamadın' dedi. Yavaşlayıp durması için el etmiştim" diye konuştu.

"Her gün torunlarımı yanına alırdım, o gün iyi ki almadım"

Yaptığının tehlikeli olduğuna değinen Arslan, "Birinci bariyeri açık olarak gördüm. Ben 30-40 yıllık şoförüm. Ne geçitlerden geçtim. Her gün torunlarımı yanına alırdım. O gün iyi ki almadım. Yoksa büyük bir facia olabilirdi. Bu bana büyük bir ders oldu. Bir daha hep dikkat edeceğim" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Amasya'da trenin çarptığı otomobilin sürücüsü o anları anlattı: "Durması için el etmiştim" - Haberler
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