Son Dakika | Trenin çarptığı kişi öldü
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Son Dakika | Trenin çarptığı kişi öldü

11.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:25

Son dakika habere göre Amasya'nın Suluova ilçesinde, yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Beyazıt mevkisinde, tren yolundan karşıya geçmeye çalışan Yakup Dol'a (37), Amasya istikametine giden yük treni çarptı.

Ağır yaralanan Dol, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son Dakika | Trenin çarptığı kişi öldü
Son Dakika | Trenin çarptığı kişi öldü
Son Dakika | Trenin çarptığı kişi öldü
Son Dakika | Trenin çarptığı kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan

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