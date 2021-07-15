Amasya'da trafik kazası: 5 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aaynı aileden biri hamile 5 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aaynı aileden biri hamile 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya - Erzincan kara yolu Taşova ilçesi çıkışında Ankara'dan Ordu Aybastı'ya giden Sümeyye Aydın'ın yönetimindeki 06 HMU 05 plakalı pikap önünde seyreden kamyonu sollarken bariyerlere sıkıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı aileden Mehmet (42), Neziha (42), Rümeysa (17) ve Hümeyra Aydın (11) olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi.

Araç sürücü Sümeyye Aydın'ın babası Mehmet Aydın, "Ordu Aybastı'ya bayram tatili için gidiyorduk ailemle birlikte. Öğlen sonu yola çıktık. Ben kendimi yorgun hissedince aracı kızıma vermiştim. Yavaş bir şekilde giderken öndeki kamyondan mı kaynaklandı yoksa kızımdan mı kaynaklandı anlayamadık. Kamyonla araç köşeye tokuşunca bizi de bariyere attı. Sağ olsun kimsede bir şey yok. Allah beterinden korusun. Bizi çıkarttılar araçtan. Sağ olsunlar. Hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yaralılardan hamile Neziha Aydın'ın yapılan kontrollerin ardından karnındaki bebeğinin ise sağlıklı olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle yoğunlaşan araç trafiği bir süre trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı