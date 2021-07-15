Amasya'da trafik kazası: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasya'da trafik kazası: 5 yaralı

Amasya'da trafik kazası: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aaynı aileden biri hamile 5 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aaynı aileden biri hamile 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya - Erzincan kara yolu Taşova ilçesi çıkışında Ankara'dan Ordu Aybastı'ya giden Sümeyye Aydın'ın yönetimindeki 06 HMU 05 plakalı pikap önünde seyreden kamyonu sollarken bariyerlere sıkıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı aileden Mehmet (42), Neziha (42), Rümeysa (17) ve Hümeyra Aydın (11) olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi.

Araç sürücü Sümeyye Aydın'ın babası Mehmet Aydın, "Ordu Aybastı'ya bayram tatili için gidiyorduk ailemle birlikte. Öğlen sonu yola çıktık. Ben kendimi yorgun hissedince aracı kızıma vermiştim. Yavaş bir şekilde giderken öndeki kamyondan mı kaynaklandı yoksa kızımdan mı kaynaklandı anlayamadık. Kamyonla araç köşeye tokuşunca bizi de bariyere attı. Sağ olsun kimsede bir şey yok. Allah beterinden korusun. Bizi çıkarttılar araçtan. Sağ olsunlar. Hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yaralılardan hamile Neziha Aydın'ın yapılan kontrollerin ardından karnındaki bebeğinin ise sağlıklı olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle yoğunlaşan araç trafiği bir süre trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. - AMASYA

Amasya'da trafik kazası: 5 yaralı
Amasya'da trafik kazası: 5 yaralı
Amasya'da trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Düm Tek Tek Ebru Gündeş Kaan Yıldırım
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Amasya'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 23:37:06. #1.14#

title