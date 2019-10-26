Amasya'da trafik kazası: 4 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Ferhat Küçük (39) idaresindeki 60 ES 216 plakalı otomobil, Durucasu mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü Küçük ile otomobilde bulunan Ahmet (70), Nuray (37) ve Emirhan Küçük (6) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.