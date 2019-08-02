Amasya'da trafik kazası: 3 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Ordu'ya giden Bilal Çakır (41) yönetimindeki 34 VE 3089 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobildeki Songül ve Eymen Ateş ile Semra Çakır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA