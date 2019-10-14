Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

14.10.2019 14:08
Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Soner Alıncak (27) idaresindeki 80 EG 608 plakalı otomobil Dörtyol köyü mevkisinde ile Hüsamettin Taşkan (64) yönetimindeki 05 HC 989 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada, Alıncak'ın kullandığı otomobilde bulunan Abdullah Sancar (63) ile Büşra Kaplan (25) yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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